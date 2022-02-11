Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Şubat 2022

Erdoğan: Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil, Batı’da şu anda elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde?

Öztrak: Bizdeki enflasyon, hayat pahalılığı dışarıdan falan değil, düpedüz kaçak saray mamulü

AKP’den Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturası protestosuna: Siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir

"Görevden alınacak" iddiasına yanıt veren Fahrettin Altun: Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor

İyi Partili Erdem: Kılıçdaroğlu'nun haklı protestosunu kanunsuz olarak yorumladığım iddiaları art niyetli

Bakan Nebati: Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 34,06

Kulis | Kabinede 3 bakan değişebilir

AKP, MHP ve BBP'nin suç duyurusunda bulunduğu Ayşenur Arslan'dan muhalefete eleştiri: Halk TV susarsa seçime nasıl gidecekiniz?

Fiyatı 3 lira olmuştu; fırıncılar ekmeğin 3,5 liradan satılmasını istiyor