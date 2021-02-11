Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Şubat 2021

11 Şubat 2021 19:15
CHP'li Enis Berberoğlu, yeniden milletvekili oldu
Aşının ikinci dozunu yaptıran Erdoğan: İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz
YÖK Başkanı: Akademide son günlerde yapılan atamalarda liyakatın gözetilmediği yönünde şikâyetler var
MSB'ye, “subay, astsubay atamalarında” işlem yetkisi
Millî Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: '100 milyon dolar atın' desem atacak ülke çok
Zincir marketlerde sigara, mobilya, elektronik satışı yasaklanacak
Nagehan Alçı hakkında 28 ay hapis istemi
İmamoğlu: Tüm projelerimizde toplumsal cinsiyet eşitliği temel ilkemiz olacak
Benzin fiyatına ÖTV düzenlemesi; 11 kuruş zam geldi
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