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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Mart 2022

11 Mart 2022 17:57

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği boşaltılıyor

Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Demirtaş’ı da Kavala’yı da serbest bırakacağız

Erdoğan’dan BMGK tepkisi: 5 ülkenin çıkarı yerine tüm insanlığa hizmet edecek yeni bir küresel güvenlik mimarisi şart

Putin, Orta Doğu’dan gönüllü savaşçılara onay verdi; Ukrayna’da ayrılanların sayısı 2.5 milyona yaklaştı

Sedef Kabaş'ın tahliyeden sonraki ilk sözleri: Kaçma şüphesi ne ya, bir gün biri kaçacaksa o ben olmayacağım

Stoltenberg'den Antalya'da S-400 açıklaması: Rusya'nın yaptığı işgal, Rus askeri ekipmanlarına bağımlı olmamanın önemini gösteriyor

CHP’nin 11 büyükşehir belediye başkanından "toplu taşıma ücretlerine zam" açıklaması: Elimizde olmayan nedenlerle...

Kremlin, Rusya'dan çekilen şirketlerin varlıklarına el koymayı planlıyor

İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Kar yağışı artacak; zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı: Köprü, ulaşıma kapatıldı

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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