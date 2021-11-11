Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Kasım 2021

İyi Partili Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı

Başak Demirtaş’a 2,5 yıl hapis cezası verildi

Dolarda yeni zirve: 9,97

Dışişleri: Türkiye'nin sorunun parçası gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz

Kılıçdaroğlu: Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki; kamuda torpili kökten bitireceğim!

HDP'nin kapatma davasına ilişkin savunması Yargıtay'da

Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz’e veda: "Saldırganın en ağır şekilde cezalanmasını istiyoruz"

Danıştay, Emniyet'in 'ses ve görüntü kaydı alınmasını engellemek için' yayımladığı genelgeye “Dur” dedi

İmamoğlu COP26’da: Şehrimize dayatılan Kanal İstanbul projesi, kentin güvenliği açısından risk

Bolu Belediye Başkanı: Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikâh ücreti 100 bin lira