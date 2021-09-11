Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Eylül 2021

Erdoğan: Küresel, siyasi ve ekonomik güç dengeleri çatırdıyor; Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayı için millet ittifakı olarak oturup konuşacağız

HDP Grup Başkanvekili Beştaş: Biz birilerine kaybettirmek için, birilerini desteklemek zorunda değiliz

Bahçeli'den Akşener'e: Faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz

İdlib'de iki asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı: Bu 10 ilden birindeyseniz daha da dikkatli olmalısınız

Milli Savunma Bakanı Akar: Afganistan ordusunun bu kadar hızlı çözülmesini beklemiyorduk

28 Şubat davasında hüküm giyen generallerin rütbeleri söküldü

MI5 Direktörü: Kabil'in düşmesi radikal İslamcıları yüreklendirdi

İstanbul'da taksi ve otobüslere anlık takip yapılacak