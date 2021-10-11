Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ekim 2021

11 Ekim 2021 18:47
HDP il binasına saldırarak Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer için müebbet ve 7 yıla kadar hapis istemi
İşsizlik ağustosta yüzde 12.1'e yükseldi
DİSK-AR: İŞKUR ve TÜİK'in kayıtlı işsiz sayısı arasında 188 bin 385 kişi fark var
AYM kararını uygulamayan hakimlerle ilgili ilk duruşma: HSK harekete geçmedi, tazminat davası başlıyor
Cumhurbaşkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na isim vermeden 'siyasi cinayetler' yanıtı: Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü?
Akşener'den Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'a: Atanmışlara cevap vermiyorum
Alaattin Çakıcı'ya Kılıçdaroğlu'na tehditten hapis cezası
Kavcıoğlu: Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir
Covid'e karşı ilaç geliştiren Merck, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne kullanım başvurusu yaptı
Tamer Karadağlı’dan Nihal Yalçın açıklaması: Hanımefendi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' yazmış
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