T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ekim 2021

11 Ekim 2021 18:47

HDP il binasına saldırarak Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer için müebbet ve 7 yıla kadar hapis istemi

İşsizlik ağustosta yüzde 12.1'e yükseldi

DİSK-AR: İŞKUR ve TÜİK'in kayıtlı işsiz sayısı arasında 188 bin 385 kişi fark var

AYM kararını uygulamayan hakimlerle ilgili ilk duruşma: HSK harekete geçmedi, tazminat davası başlıyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na isim vermeden 'siyasi cinayetler' yanıtı: Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü?

Akşener'den Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'a: Atanmışlara cevap vermiyorum

Alaattin Çakıcı'ya Kılıçdaroğlu'na tehditten hapis cezası

Kavcıoğlu: Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir

Covid'e karşı ilaç geliştiren Merck, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne kullanım başvurusu yaptı

Tamer Karadağlı’dan Nihal Yalçın açıklaması: Hanımefendi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' yazmış

gündemhaberler

Diğer Videolar

Melih Gökçek: Kaç tane FETÖ'cü vardı bende, inkâr etmiyorum ki!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız

Büyükçekmece’de dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

Kılıçdaroğlu: Ağzından çıkan her kelime, halkımıza fakirlik olarak geri dönüyor, sözün yıkım getiriyor Erdoğan

Şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Fatih'te bulunan metruk binanın bir kısmı yola çöktü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24