Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ekim 2021

HDP il binasına saldırarak Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer için müebbet ve 7 yıla kadar hapis istemi

İşsizlik ağustosta yüzde 12.1'e yükseldi

DİSK-AR: İŞKUR ve TÜİK'in kayıtlı işsiz sayısı arasında 188 bin 385 kişi fark var

AYM kararını uygulamayan hakimlerle ilgili ilk duruşma: HSK harekete geçmedi, tazminat davası başlıyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na isim vermeden 'siyasi cinayetler' yanıtı: Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü?

Akşener'den Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'a: Atanmışlara cevap vermiyorum

Alaattin Çakıcı'ya Kılıçdaroğlu'na tehditten hapis cezası

Kavcıoğlu: Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir

Covid'e karşı ilaç geliştiren Merck, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne kullanım başvurusu yaptı

Tamer Karadağlı’dan Nihal Yalçın açıklaması: Hanımefendi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' yazmış