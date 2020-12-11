Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Aralık 2020

İçişleri: Sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21:00’de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sonlanacak

Bakan Koca'dan, "AKP'liler aşı olmaya başladı" iddiasına yanıt: Çin’de bu aşı eczanelerde satılıyor, isteyen gidip alabilir

"İsteyen Çin'den aşı alabilir" diyen Koca'ya CHP'li Emir'den tepki: Ağzındaki baklayı çıkartıyor

TTB: En iyi ihtimalle vaka sayısının 3 milyon olması gerekiyor

AB, Türk şirket ve vatandaşlara yönelik yaptırım listesini genişletmeye karar verdi; daha sert adımlar mart ayına bırakıldı

AB liderlerinden Türkiye açıklamaları: Macron "Diyaloğa açığız" dedi

Erdoğan'dan 'AB zirvesi' açıklaması: Aklıselim sahibi ülkeler, olumlu tavırla bazı ülkelerin oyununu boşa çıkardı

Bakan Selçuk: Öğrencilere tek sınav notuyla 22 Ocak'ta basılı karne vermek istiyoruz

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

TFF, 3 hakemin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı