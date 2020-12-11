Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Aralık 2020

11 Aralık 2020 18:38
İçişleri: Sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21:00’de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sonlanacak
Bakan Koca'dan, "AKP'liler aşı olmaya başladı" iddiasına yanıt: Çin’de bu aşı eczanelerde satılıyor, isteyen gidip alabilir
"İsteyen Çin'den aşı alabilir" diyen Koca'ya CHP'li Emir'den tepki: Ağzındaki baklayı çıkartıyor
TTB: En iyi ihtimalle vaka sayısının 3 milyon olması gerekiyor
AB, Türk şirket ve vatandaşlara yönelik yaptırım listesini genişletmeye karar verdi; daha sert adımlar mart ayına bırakıldı
AB liderlerinden Türkiye açıklamaları: Macron "Diyaloğa açığız" dedi
Erdoğan'dan 'AB zirvesi' açıklaması: Aklıselim sahibi ülkeler, olumlu tavırla bazı ülkelerin oyununu boşa çıkardı
Bakan Selçuk: Öğrencilere tek sınav notuyla 22 Ocak'ta basılı karne vermek istiyoruz
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
TFF, 3 hakemin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
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