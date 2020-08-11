Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ağustos 2020

11 Ağustos 2020 18:50
Doğu Akdeniz gerilimi artıyor; Yunanistan AB'yi acil toplantıya çağırdı
AKP Sözcüsü Çelik: AB, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemeli
Muharrem İnce: Perşembe sabahı açıklama yapacağım
Öztrak'tan Muharrem İnce yanıtı: Gündemimizde milletimizin çığlığı var, başka bir şey yok
Meral Akşener: Erdoğan'ın çağrısı parlamenter sisteme geçiş çağrısı ise destek veririz
Benzine 23 kuruş zam geldi!
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı: Halı sahalar yarın açılıyor
Rusya, ilk Koronavirüs aşısını tescilledi; aşıya Sputnik adı verildi
THY'de 'maaş' krizi: Aralarında müdürlerin de bulunduğu 100'e yakın çalışan işinden ayrıldı
Halk TV'ye verilen 'ekran karatma' cezasına mahkemeden 'yürütmeyi durdurma' kararı
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımı: "Kurdaki yükseliş durdurulamayacak; enflasyon nedeniyle...
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımı: "Kurdaki yükseliş durdurulamayacak; enflasyon nedeniyle...
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