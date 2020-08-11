Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ağustos 2020

Doğu Akdeniz gerilimi artıyor; Yunanistan AB'yi acil toplantıya çağırdı

AKP Sözcüsü Çelik: AB, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemeli

Muharrem İnce: Perşembe sabahı açıklama yapacağım

Öztrak'tan Muharrem İnce yanıtı: Gündemimizde milletimizin çığlığı var, başka bir şey yok

Meral Akşener: Erdoğan'ın çağrısı parlamenter sisteme geçiş çağrısı ise destek veririz

Benzine 23 kuruş zam geldi!

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı: Halı sahalar yarın açılıyor

Rusya, ilk Koronavirüs aşısını tescilledi; aşıya Sputnik adı verildi

THY'de 'maaş' krizi: Aralarında müdürlerin de bulunduğu 100'e yakın çalışan işinden ayrıldı

Halk TV'ye verilen 'ekran karatma' cezasına mahkemeden 'yürütmeyi durdurma' kararı