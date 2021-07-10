Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Temmuz 2021

Çoğu Ege ve Akdeniz sahillerinde bulunan çok sayıda arazi ve tesis için özelleştirme kararı

Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış

Yargı, WhatsApp kararını verdi: Facebook'a ret, Rekabet Kurulu'na yeşil ışık

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Delta varyantı Koronavirüs ve Alfa varyantına göre yüzde 60 daha bulaşıcı

"Patara'nın çalınan kumları için tutanak tutan memur, ikinci kez görevden alındı"

İstanbul'da sivrisinek kâbusu büyüyor: İBB, SMS ile uyardı

İddia: Milli Takım'da Güneş'in yardımcısı Belözoğlu oldu; kısa süre içinde resmi açıklama yapılacak

AKP'li Turan: Erken seçim demek eski Türkiye'nin koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı

Hollanda'da tartışmalı 'Erdoğan raporu' yumuşatıldı

Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye: Erdoğan’a ‘Serok’ dendiğinde barış sembolü mü oluyor?