Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Şubat 2022

10 Şubat 2022 18:12
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' tepkisi: Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz
Enerji Bakanı Dönmez'den elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili açıklama: Devlet desteği devam ediyor
Ankara'da elektrik zirvesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dağıtım şirketleriyle görüşecek
4. doz BioNTech aşısı için randevular açıldı
Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
CHP Sözcüsü: Otoriter rejimler ligine düşmeye 5 ülke kaldı
TÜİK: İşsizlik aralıkta yüzde 11,2 oldu
Akşener, Babacan dönemini de eleştirdi, Babacan yanıt verdi: Türkiye'nin geçmişte yaşadığı iyi de kötü tecrübelerden de istifade etmesi lazım
KKTC’de silahlı saldırıda yaşamını yitiren Halil Falyalı, Başbakan ve siyasilerin katıldığı törenle defnedildi
Hablemitoğlu suikastı davasında 3 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı; 2 kişi serbest bırakıldı
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