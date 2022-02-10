Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Şubat 2022

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' tepkisi: Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz

Enerji Bakanı Dönmez'den elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili açıklama: Devlet desteği devam ediyor

Ankara'da elektrik zirvesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dağıtım şirketleriyle görüşecek

4. doz BioNTech aşısı için randevular açıldı

Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

CHP Sözcüsü: Otoriter rejimler ligine düşmeye 5 ülke kaldı

TÜİK: İşsizlik aralıkta yüzde 11,2 oldu

Akşener, Babacan dönemini de eleştirdi, Babacan yanıt verdi: Türkiye'nin geçmişte yaşadığı iyi de kötü tecrübelerden de istifade etmesi lazım

KKTC’de silahlı saldırıda yaşamını yitiren Halil Falyalı, Başbakan ve siyasilerin katıldığı törenle defnedildi

Hablemitoğlu suikastı davasında 3 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı; 2 kişi serbest bırakıldı