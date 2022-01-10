Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ocak 2022

10 Ocak 2022 18:15
İşsizlik oranı kasımda yüzde 11,2'yle değişim göstermedi
Erdoğan: Ocak ayı sonunda 15 bin öğretmen ataması yapılacak
Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası
İmamoğlu: Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanı'nın kendisi
HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı
HDP Bahçelievler binasına saldıran Muhammed Eren Sütçü, itiraz üzerine tutuklandı
AYM Başkanı: Bu sayı ve oranlar bize aslında vahim bir durumu işaret ediyor, adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var
Çalışan Gazeteciler Günü Raporu: 20 yılda 811 gazetecinin tutuklandı, 34 gazeteci hâlâ cezaevinde
Hazine'nin 12 ay vadeli tahvil ihalesinde faiz yüzde 23,76 oldu
Galatasaray'da dördüncü Fatih Terim dönemi sona erdi
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