Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ocak 2022

İşsizlik oranı kasımda yüzde 11,2'yle değişim göstermedi

Erdoğan: Ocak ayı sonunda 15 bin öğretmen ataması yapılacak

Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası

İmamoğlu: Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanı'nın kendisi

HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

HDP Bahçelievler binasına saldıran Muhammed Eren Sütçü, itiraz üzerine tutuklandı

AYM Başkanı: Bu sayı ve oranlar bize aslında vahim bir durumu işaret ediyor, adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var

Çalışan Gazeteciler Günü Raporu: 20 yılda 811 gazetecinin tutuklandı, 34 gazeteci hâlâ cezaevinde

Hazine'nin 12 ay vadeli tahvil ihalesinde faiz yüzde 23,76 oldu

Galatasaray'da dördüncü Fatih Terim dönemi sona erdi