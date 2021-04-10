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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Nisan 2021

10 Nisan 2021 18:19

Türkiye, uzun süre aradan sonra Kahire ile bakanlar düzeyinde ilk temasını gerçekleştirdi

Gözaltındaki emekli amirallerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Kaçacak değiliz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan İmamoğlu’na: Milletimize ayar vermeye çalışıyorsun; yemezler, yedirirler

CHP'li Tanrıkulu'ndan Mart ayı hak ihlalleri raporu: 182 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi

AB Konseyi Başkanı Michel, Komisyon lideri Leyen'in ayakta bırakılmasıyla ilgili konuştu: Geceleri iyi uyuyamıyorum

Öğrencinin yurtta barınması için "cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkûm olmamak" şartı aranacak

Koronavirüs vakalarının yüzde 40'ının bulunduğu İstanbul'da, sırası gelen 250 bin kişi aşı olmadı

Prof. Mehmet Ceyhan: İstanbul'da otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük

Uzmanlar: PCR testleri, varyantlardan sonra semptom görülen kişilerde negatif sonuç verebiliyor

Mobil uygulamalara son bir yılda 553 milyon dolar harcadık!

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