Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Mart 2022

10 Mart 2022 18:36
Kuleba ve Lavrov, Antalya'daki kritik zirve sonrası konuştu: Somut sonuç yok, müzakereler devam edecek
Akşener'in açtığı davada Danıştay savcısı mütalaasını verdi: İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararı iptal edilmeli
Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da: CHP bu bölgeye fazla gelmedi, kabahat bizde; buraya geldim dertlerinize talibim
Bahçeli: Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'zany face' emojili yanıt
İstanbul Valiliği: Kamu çalışanlarının idari izini uzatıldı; motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı yasaklandı
Kiev Belediye Başkanı, "Şehrin yarısı ayrıldı" dedi; Rusya'nın çocuk hastanesi saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek
TÜİK: İşsizlik ocak ayında yüzde 11,4 oldu
Türk Lirası'nda kayıp yüzde 2'ye yaklaştı
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