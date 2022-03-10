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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Mart 2022

10 Mart 2022 18:36

Kuleba ve Lavrov, Antalya'daki kritik zirve sonrası konuştu: Somut sonuç yok, müzakereler devam edecek

Akşener'in açtığı davada Danıştay savcısı mütalaasını verdi: İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararı iptal edilmeli

Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da: CHP bu bölgeye fazla gelmedi, kabahat bizde; buraya geldim dertlerinize talibim

Bahçeli: Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'zany face' emojili yanıt

İstanbul Valiliği: Kamu çalışanlarının idari izini uzatıldı; motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı yasaklandı

Kiev Belediye Başkanı, "Şehrin yarısı ayrıldı" dedi; Rusya'nın çocuk hastanesi saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

TÜİK: İşsizlik ocak ayında yüzde 11,4 oldu

Türk Lirası'nda kayıp yüzde 2'ye yaklaştı

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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