Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Kasım 2021

Malatya'daki bina çökmesine ilişkin 3 tutuklama

Saadet Partisi'nden 'koltuk' açıklaması: Görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz

Dolarda yeni zirve: 9,87

Benzine 32 kuruş indirim

Erdoğan: Eğer bu ülkede Gazi'nin bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi diplomatik ekonomik askeri mirasına sahip çıkan biri varsa o da biziz

Bakan Koca'dan başhekimlere mektup: Nöbet düzenlemelerini mevzuatımıza uygun ve insani koşullara kavuşturmalıyız

HDP Milletvekili Kurtulan'ın yargılandığı davada dokunulmazlığı hatırlatıldı, 'durma' kararı verildi

CHP'li Özgür Özel: Fatmanur Altun, "feragat ettim" dediği THY maaşını almaya devam ediyormuş

Rasim Ozan Kütahyalı: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor!

Brezilya'da 1.3 ton kokainle yakalanan Türk uçağının pilotu tahliye edilecek