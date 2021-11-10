Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Kasım 2021

10 Kasım 2021 18:54
Malatya'daki bina çökmesine ilişkin 3 tutuklama
Saadet Partisi'nden 'koltuk' açıklaması: Görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz
Dolarda yeni zirve: 9,87
Benzine 32 kuruş indirim
Erdoğan: Eğer bu ülkede Gazi'nin bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi diplomatik ekonomik askeri mirasına sahip çıkan biri varsa o da biziz
Bakan Koca'dan başhekimlere mektup: Nöbet düzenlemelerini mevzuatımıza uygun ve insani koşullara kavuşturmalıyız
HDP Milletvekili Kurtulan'ın yargılandığı davada dokunulmazlığı hatırlatıldı, 'durma' kararı verildi
CHP'li Özgür Özel: Fatmanur Altun, "feragat ettim" dediği THY maaşını almaya devam ediyormuş
Rasim Ozan Kütahyalı: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor!
Brezilya'da 1.3 ton kokainle yakalanan Türk uçağının pilotu tahliye edilecek
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