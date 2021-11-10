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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Kasım 2021

10 Kasım 2021 18:54

Malatya'daki bina çökmesine ilişkin 3 tutuklama

Saadet Partisi'nden 'koltuk' açıklaması: Görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz

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