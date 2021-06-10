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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Haziran 2021

10 Haziran 2021 18:27

Kulis: Haziran sonu yasaklar gece 12’ye uzayacak, pazar günü yasağı kalkacak

Kılıçdaroğlu: Erdoğan seçimden kaçsa da biz kovalamaya devam edeceğiz

AKP'li Turan'dan "15 vekil" açıklaması: Sayın Bakan her türlü iddianın araştırılması için bizzat kendisi savcılara müracaat etmiştir

Peker operasyonu | MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı

Yargıtay Başsavcısı açıkladı: Kapatma davası iddianamesinde 451 HDP'li için siyasi yasak talep edildi

Rusya 8 ülkeyle uçuşları yeniden başlatıyor; listede Türkiye yok

Avrupa Konseyi, AİHM'in Osman Kavala kararlarını uygulamayan Türkiye'ye ihlal prosedürü başlattı

TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında arttı; işsiz sayısı 4 milyon 511 bin kişi oldu

Bakan Varank açıkladı: Ağrı Mollakara'da 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi

İmamoğlu: Cumhurbaşkanımız bizi takip etmeyi çok seviyor, imrenerek izlediğinin de farkındayım

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