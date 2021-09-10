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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Eylül 2021

10 Eylül 2021 18:25

Erdoğan Bayraktar: Bağımsız bir savcı araştırsın, Yüce Divan'a gitmekten korkmam

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yapan Akşener'e: Fatih kim, sizler kim?

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu

Erdoğan: Enflasyonu kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz

MSB: Hatay sınırında kırmızı bültenle aranan IŞİD'linin de aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı

Bakanlıktan "Kayıp 15 milyon TL" açıklaması:  9.2 milyon TL sehven gönderilmişti, TOKİ'ye iade edildi

Lübnan'da 13 ayın ardından kabine kuruldu

Kremlin: Rusya, Afganistan'da yeni hükûmetin yemin törenine katılmayacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci, "üniversiteye sahip çıkmak için" Bulu'nun yardımcısı olmuş: Sırtınızı dönerek sahip çıkamazsınız

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