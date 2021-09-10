Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Eylül 2021

10 Eylül 2021 18:25
Erdoğan Bayraktar: Bağımsız bir savcı araştırsın, Yüce Divan'a gitmekten korkmam
Erdoğan'dan İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yapan Akşener'e: Fatih kim, sizler kim?
TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu
Erdoğan: Enflasyonu kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
MSB: Hatay sınırında kırmızı bültenle aranan IŞİD'linin de aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı
Bakanlıktan "Kayıp 15 milyon TL" açıklaması: 9.2 milyon TL sehven gönderilmişti, TOKİ'ye iade edildi
Lübnan'da 13 ayın ardından kabine kuruldu
Kremlin: Rusya, Afganistan'da yeni hükûmetin yemin törenine katılmayacak
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci, "üniversiteye sahip çıkmak için" Bulu'nun yardımcısı olmuş: Sırtınızı dönerek sahip çıkamazsınız
Eski Galatasaray başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti
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