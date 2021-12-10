Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Aralık 2021

10 Aralık 2021 18:08
Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolardaki düşüş kısa sürdü; tekrar 13,90'ın üzerinde
Hasan Cemal'in iki Twitter paylaşımına "Cumhurbaşkanı'na zincirleme hakaret" davası açıldı!
Erdoğan: Ülkemiz yeni bir göç yükünü taşıyamaz
Türk-İş Başkanı Atalay: Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin TL'dir
İşsizlik ekimde yüzde 11,2'ye geriledi
Kulis | Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse “liderler kabinesi” yönetim modelini uygulayabilir
MHP’li vekillerden yargı eleştirisi: Tecrübeli savcılar kızağa çekiliyor
Kılıçdaroğlu, grup konuşmasına erişim engeli getiren hâkimi HSK’ya şikâyet etti
Ticaret Bakanlığı: İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 545,5 bin TL para cezası verildi
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin mitingi yasaklandı
© Tüm hakları saklıdır.