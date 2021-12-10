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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Aralık 2021

10 Aralık 2021 18:08

Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolardaki düşüş kısa sürdü; tekrar 13,90'ın üzerinde

Hasan Cemal'in iki Twitter paylaşımına "Cumhurbaşkanı'na zincirleme hakaret" davası açıldı!

Erdoğan: Ülkemiz yeni bir göç yükünü taşıyamaz

Türk-İş Başkanı Atalay: Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin TL'dir

İşsizlik ekimde yüzde 11,2'ye geriledi

Kulis | Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse “liderler kabinesi” yönetim modelini uygulayabilir

MHP’li vekillerden yargı eleştirisi: Tecrübeli savcılar kızağa çekiliyor

Kılıçdaroğlu, grup konuşmasına erişim engeli getiren hâkimi HSK’ya şikâyet etti

Ticaret Bakanlığı: İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 545,5 bin TL para cezası verildi

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin mitingi yasaklandı

 

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