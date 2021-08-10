Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ağustos 2021

10 Ağustos 2021 18:26
Üniversite sınavında baraj puanı düşürüldü
İşsiz sayısı haziranda 823 bin kişi azaldı
Sağlık Bakanı Koca: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı
Bakan Pakdemirli: Muğla ve Aydın’da devam eden 3 yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz
"Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya sürdü" iddiası
CHP'li Başarır: Bahçeli'nin erken seçime sıcak baktığı söyleniyor
Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin bir kişi gözaltına alındı
Tanju Özcan'dan Sunatullah Saadat tepkisi: Bu köpek; Türk kadınına, devlet yöneticisine kin kusarken; iktidarıyla muhalefetiyle bizimkilerden ses yok
Sarıyer'de orman yangını
L’Equipe: Lionel Messi, PSG ile anlaştı
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