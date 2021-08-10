Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ağustos 2021

Üniversite sınavında baraj puanı düşürüldü

İşsiz sayısı haziranda 823 bin kişi azaldı

Sağlık Bakanı Koca: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı

Bakan Pakdemirli: Muğla ve Aydın’da devam eden 3 yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz

"Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya sürdü" iddiası

CHP'li Başarır: Bahçeli'nin erken seçime sıcak baktığı söyleniyor

Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin bir kişi gözaltına alındı

Tanju Özcan'dan Sunatullah Saadat tepkisi: Bu köpek; Türk kadınına, devlet yöneticisine kin kusarken; iktidarıyla muhalefetiyle bizimkilerden ses yok

Sarıyer'de orman yangını

L’Equipe: Lionel Messi, PSG ile anlaştı