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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Temmuz 2021

01 Temmuz 2021 20:51

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çıktığı 1 Temmuz'da kadınlar sokaklarda: Bizim için bitmedi

Erdoğan: Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değil

Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Bir imza ile kaldırdılar, bir imza ile ihya edeceğim

Koronavirüs rehberi güncellendi:  AVM, berber, kuaför, güzellik salonu gibi  iş yerlerinde sosyal mesafenin 2 metreye çıkarılmasını önerildi

İlhan Cihaner ve arkadaşları; Covid-19’a karşı aşı, ilaç ve ilaçlarda patent haklarının kaldırılması için BM ve AB Adalet Divanı'na başvurdu

Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 uyarısı: Avrupa'da yeni bir dalga görülebilir

İyi Parti: Kanal İstanbul için referanduma gidilsin

AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında hak ihlali kararı: Tahliyesi bekleniyor

Kılıçdaroğlu açıkladı: 'CHP gemisi' Hopa’dan başlayarak Hatay'a kadar bütün deniz kıyılarını gezecek; sorunlar dinlenecek, raporlanacak

Soylu hakkında "Danıştay ziyareti" iddiası

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