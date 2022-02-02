T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Şubat 2022

02 Şubat 2022 18:21

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Türkiye'ye yönelik ihlal sürecinde ikinci oylama; oy çokluğu ile dosyanın AİHM tarafından değerlendirilmesi kararı

Kılıçdaroğlu "6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor" diyerek gündeme getirmişti; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 'ihale' açıklaması; 'Gerçeği yansıtmıyor'

Kavala: Tutukluluğumu devam ettirmek için gerçekleştirilen yargı uygulamalarının tarafsız bir gözle incelenmesini önemli buluyorum

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "100 bin liralık otel odası" göndermesi: Bu millet aldanmaz

İtirafçı Kasım Güler: IŞİD Türkiye'de altı kente silah gömdü

Aden Körfezi'nde TSK unsurlarının görev süresi bir yıl daha uzatıldı

AKP'li Çelik'ten CHP'ye Sedef Kabaş tepkisi: Nefret söylemine karşı ses çıkarmadılar

Soylu: Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu

Bakan Muş: İhracat ocakta yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar oldu

ABD Başkanı Joe Biden'dan Doğu Avrupa'ya asker konuşlandırılmasına onay

gündemhaberler

Diğer Videolar

Texas'ta helikopterin düştüğü anlar kamerada

TRT'nin Fatih ilçesi için kullandığı 'küçük Suriye' ifadesi tepki çekti

Markette şeker tartışması: "O zaman cumhurbaşkanı yalan söylüyor"

Prof. Dr. Poyraz Gürson: Putin olsam ben küçük yeni bir NATO üyesi ülkeye küçük tonajlı nükleer füze gönderirim

Davutoğlu, paylaştığı video ile AKP'lilere seslendi: Korkmayın ve saflarımıza katılın

Formula 1'de saldırı paniği

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24