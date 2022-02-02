Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Şubat 2022

02 Şubat 2022 18:21
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Türkiye'ye yönelik ihlal sürecinde ikinci oylama; oy çokluğu ile dosyanın AİHM tarafından değerlendirilmesi kararı
Kılıçdaroğlu "6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor" diyerek gündeme getirmişti; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 'ihale' açıklaması; 'Gerçeği yansıtmıyor'
Kavala: Tutukluluğumu devam ettirmek için gerçekleştirilen yargı uygulamalarının tarafsız bir gözle incelenmesini önemli buluyorum
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "100 bin liralık otel odası" göndermesi: Bu millet aldanmaz
İtirafçı Kasım Güler: IŞİD Türkiye'de altı kente silah gömdü
Aden Körfezi'nde TSK unsurlarının görev süresi bir yıl daha uzatıldı
AKP'li Çelik'ten CHP'ye Sedef Kabaş tepkisi: Nefret söylemine karşı ses çıkarmadılar
Soylu: Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu
Bakan Muş: İhracat ocakta yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar oldu
ABD Başkanı Joe Biden'dan Doğu Avrupa'ya asker konuşlandırılmasına onay
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