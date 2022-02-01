Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Şubat 2022

01 Şubat 2022 19:45
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yüklendi: Daha çok sürprizlerimiz olacak; senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız
Benzine 39 kuruş, motorine ise 32 kuruş zam yapıldı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan ilk talimat: Adalet, sosyal medyaya kalmasın
Sancar'dan İyi Parti'ye: 'Yargı her alanda iktidarın sopasıdır' diyen bir parti, iş HDP'ye gelince adil yargıdan söz ediyor, bu nasıl yaman çelişki?
AİHM'den, aralarında Demirtaş'ın da bulunduğu 40 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili hak ihlali kararı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci, görevden aldığı dekanın yerine vekaleten kendini atadı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti
İmamoğlu’ndan ‘Beton Kanal’ tepkisi: İstanbul'u satıyorsun; bu ihanet projesini mutlaka engelleyeceğiz
Melih Gökçek hakkında yeni dosya savcılıkta: İthal bitki alımında 950 milyon TL'lik usulsüzlük yapıldığı belirtildi
Üst düzey Türk yetkili: Erdoğan perşembe Zelenski ile görüşecek, Putin'in Olimpiyatlar'dan sonra Türkiye'ye gelmesi için plan yapılıyor
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