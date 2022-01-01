Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ocak 2022

01 Ocak 2022 18:04
Erdoğan: Ekonomimizi büyütürken 7’den 70’e vatandaşlarımızın tamamının hak ve özgürlüklerini de genişlettik
Doğalgazdan elektriğe, akaryakıttan köprü geçişlerine: Türkiye yeni yıla zamlarla girdi
CHP'den peş peşe zam tepkileri: Erdoğan'ın yaptığı zam değil, zulümdür, 'siyasi eşkıyalığın' dik âlâsıdır
Prof. Çalış: TURKOVAC, Delta Varyantı'nda yüzde 100 etkili
128 ülkede omicron varyantına rastlandı, en çok vaka İngiltere'de
CHP'li Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş'ı ve Osman Kavala'yı ziyaret etti: Özgürlük, barış, huzur diliyorlar
Milli Savunma Bakanı Akar’dan F-35 açıklaması: Washington’da tekrar bu konu konuşulacak
Fransa, AB dönem başkanlığını devraldı; Macron, 2022 "dönüm noktası" olmak zorunda dedi
AKP’li Mücahit Birinci'den zam yorumu: Zam geldiği gibi gider, anlık tepkiye lüzum yok
"Go-kart" motor sporu dalı sayıldı
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