Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2022

01 Nisan 2022 18:09
Erdoğan'dan Putin-Zelenski zirvesine ilişkin açıklama: Bu konuda ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik; tarihi onlar belirleyecek
Ethem Sancak, kesin ihraç talebiyle AKP İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi
Kremlin: Putin ve Erdoğan bugün telefonda görüşecek
Selahattin Demirtaş’a 9 yıl önceki tweet nedeniyle yeni dava açıldı
19 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
Çavuşoğlu: Ukrayna’da 87 vatandaşımız var, tahliye edeceğiz
Erdoğan'dan gençlere tavsiye: Dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın
İyi Parti Başkanlık Divanı dışında kalan Ağıralioğlu: İtiraz ettiğiniz adamların ahlâkından olmayacaksınız
Türk Telekom'dan yüzde 67'lik internet zammına yalanlama: İddia edilen oranın ve enflasyonun çok altında olacak
Bekir Bozdağ'ın göreve gelmesi sonrası bazı gazeteciler WhatsApp grubundan atıldı
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