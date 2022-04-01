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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2022

01 Nisan 2022 18:09

Erdoğan'dan Putin-Zelenski zirvesine ilişkin açıklama: Bu konuda ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik; tarihi onlar belirleyecek

Ethem Sancak, kesin ihraç talebiyle AKP İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi

Kremlin: Putin ve Erdoğan bugün telefonda görüşecek

Selahattin Demirtaş’a 9 yıl önceki tweet nedeniyle yeni dava açıldı

19 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

Çavuşoğlu: Ukrayna’da 87 vatandaşımız var, tahliye edeceğiz

Erdoğan'dan gençlere tavsiye: Dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın

İyi Parti Başkanlık Divanı dışında kalan Ağıralioğlu: İtiraz ettiğiniz adamların ahlâkından olmayacaksınız

Türk Telekom'dan yüzde 67'lik internet zammına yalanlama: İddia edilen oranın ve enflasyonun çok altında olacak

Bekir Bozdağ'ın göreve gelmesi sonrası bazı gazeteciler WhatsApp grubundan atıldı

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