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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Mayıs 2020

01 Mayıs 2020 20:06

Türkiye'de Koronavirüs | Toplam ölüm sayısı 3 bin 258'e; vaka sayısı 122 bin 392'ye yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 237 bini; vaka sayısı 3 milyon 360 bini geçti

1 Mayıs'ta Taksim'e çelenk bırakmak isteyen DİSK'liler gözaltına alındı; ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: Tüm itinamıza rağmen ortaya çıkan manzaranın sorumluluğu DİSK yetkililerinde

Kılıçdaroğlu: Kısa çalışma ödeneğinden tüm işsiz kalanlar yararlanmalı

Meral Akşener: Ankara Barosu'nun açıklamalarını çok yanlış buldum

CHP'den Ahmet Hakan'a: Siyaseti sertleştiren Özgür Özel değil, sizin yalan, gerçekleri gizleyen gazeteciliğiniz

Canan Kaftancıoğlu ve Barış Atay’ı tehdit eden öğretmen hakkında sendika MEB’i göreve çağırdı

Hazine Nisan'da borçlanma rekoru kırdı

Cezaevlerindeki tüm görüşmeler 15 Mayıs'a kadar ertelendi

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İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyetin deprem sırasında yaşadığı panik...

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