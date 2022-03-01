Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Mart 2022

01 Mart 2022 17:19
Rusya: Ukrayna'daki operasyonumuz hedefimize ulaşana kadar sürecek
Zelenski, Avrupa Parlamentosu'na seslendi: Rusya çocukları hedef alıyor; AB bizimle olduğunu kanıtlamalıdır
Rusya, Kiev’deki güvenlik servislerini vuracağını açıkladı; taraflar yarın yeniden masaya oturacak
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AKP'den "Rusya-Ukrayna" açıklaması: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek
Bakan Koca: Yarın karşınızda olacağım, bunun bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum
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Buldan: İki seçenek varmış gibi dayatan anlayışlara karşı üçüncü yolda, demokrasi ittifakı dedik
AYM Başkanı Arslan: Uzun yargılamalar AYM'den önce denetlenmeli
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