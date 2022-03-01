T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Mart 2022

01 Mart 2022 17:19

Rusya: Ukrayna'daki operasyonumuz hedefimize ulaşana kadar sürecek

Zelenski, Avrupa Parlamentosu'na seslendi: Rusya çocukları hedef alıyor; AB bizimle olduğunu kanıtlamalıdır

Rusya, Kiev’deki güvenlik servislerini vuracağını açıkladı; taraflar yarın yeniden masaya oturacak

Millî Savunma Bakanı Akar: Montrö Sözleşmesi’ndeki 3 maddeyi uygulayacağız

AKP'den "Rusya-Ukrayna" açıklaması: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek

 

Bakan Koca: Yarın karşınızda olacağım, bunun bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum

20 yılın zirvesi: İstanbul'un enflasyonu yüzde 55'i aştı

Buldan: İki seçenek varmış gibi dayatan anlayışlara karşı üçüncü yolda, demokrasi ittifakı dedik

AYM Başkanı Arslan: Uzun yargılamalar AYM'den önce denetlenmeli

 

 

 

gündemhaberlerdünya

Diğer Videolar

CHP'li̇ Gök'e dert yanan bi̇r yurttaş: "Eşi̇m emekli̇, çocuklarım okumuş evde yatıyor, beni̇m kazanım boş"

Mansur Yavaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Fabrika inşaatında vinç şaha kalktı

Konya'da bayram indirimi izdihamı; yüzlerce kadın indirim için koştu

CHP'li vekiller geçen yıl yanan ormana gitti; "Kesimlerle ilgili yapılan usulsüzlüklere ilişkin pis kokular alıyoruz"

22 liralık cıvata için yaklaşık 500 bin liralık zarara neden oldular

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24