Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Kasım 2021

LPG otogaza 49 kuruş zam

Erdoğan: Taleplerimiz yerine getirilmeyince biz de Glasgow’a gitmekten vazgeçtik

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Ey gözleri Biden’a gülen şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin

MSB: F-35'lerle ilgili ikinci toplantının birkaç ay içinde ABD'de yapılması planlanıyor

Metin Cihan: TÜGVA, Selman Öğüt'ün programı için THY'den bin 500 ücretsiz uçak bileti almış

CHP'li Öztrak'tan AKP'li Elitaş'ın 128 milyar dolar açıklamasına: Gerçekten millet için harcanmış olsaydı, millet depresyona girer miydi?

CHP’nin eski genel başkanlarından, linç görüntülerini izleten Erdoğan'a suç duyurusu

10 büyükelçiden Osman Kavala açıklaması | Hollanda Başbakanı, "Büyükelçimiz geri adım atmadı, aynı uyarıları gelecekte de yapacağız" dedi

AKP'li Özhaseki: Anketlerde AK Parti açık ara önde

Demirtaş: Adalet Bakanlığı, krizi fırsata çevirip kısıtlamaları kalıcı hak gaspına dönüştürme gayretinde