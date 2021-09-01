Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Eylül 2021

01 Eylül 2021 18:13
Bahçeli’den seçim barajı açıklaması: Cumhur İttifakı’nın kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir
Taliban sözcüsü BBC'ye konuştu: 2 gün içinde yeni hükümeti açıklayabiliriz, kadın bakan olmayacak
AFP: Havalimanının işletilmesini görüşecek teknik ekibi taşıyan bir Katar jeti Kabil'e indi
TÜİK: Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyüdü
Kılıçdaroğlu: Bizim cumhurbaşkanı adayımızı Millet İttifakı belirleyecek
İbrahim Uslu: AK Parti, kurulduğundan bu yana anketlerde en düşük oy seviyesini gördü
5 gündür süren Bingöl’deki yangın yerleşim yerlerine yaklaştı
TRT'den 'İzmir Marşı' açıklaması: Grafiklerin ekrana getirilmesi sırasında alt ses olarak ekrana yansımıştır
3 çocuğunu öldüren imamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklarım benden çok soğumuştu
Erdoğan Bayraktar röportajını yapan gazeteci Sancar: Bayraktar'a haberin deşifresini gönderdim, onay verdi
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