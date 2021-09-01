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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Eylül 2021

01 Eylül 2021 18:13

Bahçeli’den seçim barajı açıklaması: Cumhur İttifakı’nın kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir

Taliban sözcüsü BBC'ye konuştu: 2 gün içinde yeni hükümeti açıklayabiliriz, kadın bakan olmayacak

AFP: Havalimanının işletilmesini görüşecek teknik ekibi taşıyan bir Katar jeti Kabil'e indi

TÜİK: Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyüdü

Kılıçdaroğlu: Bizim cumhurbaşkanı adayımızı Millet İttifakı belirleyecek

İbrahim Uslu: AK Parti, kurulduğundan bu yana anketlerde en düşük oy seviyesini gördü

5 gündür süren Bingöl’deki yangın yerleşim yerlerine yaklaştı

TRT'den 'İzmir Marşı' açıklaması: Grafiklerin ekrana getirilmesi sırasında alt ses olarak ekrana yansımıştır

3 çocuğunu öldüren imamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklarım benden çok soğumuştu

Erdoğan Bayraktar röportajını yapan gazeteci Sancar: Bayraktar'a haberin deşifresini gönderdim, onay verdi

bir bakışta bugüngündemgelişmeler

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