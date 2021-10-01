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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ekim 2021

01 Ekim 2021 18:34

Erdoğan: 'Kürt sorunu' denilen meseleyi çözdük, istismar etmek isteyenlerin maskelerini düşüreceğiz

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti

DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi

Öztrak: Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmeyi, kabinesinden bile saklıyor. yakında bir değişiklik mi var?

TİP vekilleri Erdoğan’ın konuşma yaptığı TBMM açılış törenini protesto etti: Prompter'dan okunan saray propagandasını dinlemeyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer atandıktan 56 gün sonra TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti

MEB'in 3. sınıf ders kitabında velilere 15 Temmuz sorusu: O gece neredeydiniz?

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakam özür diledi: Salgın tedbirleri açısından uyarma gereği duymuş

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