Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ekim 2021

Erdoğan: 'Kürt sorunu' denilen meseleyi çözdük, istismar etmek isteyenlerin maskelerini düşüreceğiz

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti

DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi

Öztrak: Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmeyi, kabinesinden bile saklıyor. yakında bir değişiklik mi var?

TİP vekilleri Erdoğan’ın konuşma yaptığı TBMM açılış törenini protesto etti: Prompter'dan okunan saray propagandasını dinlemeyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer atandıktan 56 gün sonra TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti

MEB'in 3. sınıf ders kitabında velilere 15 Temmuz sorusu: O gece neredeydiniz?

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakam özür diledi: Salgın tedbirleri açısından uyarma gereği duymuş

Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten para cezası; "Onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek somut bir fiil"

Nagehan Alçı: Türkiye büyük bir kutuplaşma içinde, 2023'te çok daha vahim şeyler yaşanabilir