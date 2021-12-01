Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Aralık 2021

Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası düşüşe geçen döviz kuru, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yeniden yükseldi

Bloomberg HT: Merkez Bankası yetkilileri yarın yatırımcılarla görüşecek

Benzine 58 kuruş indirim

Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Meclis'e sunacaklarını açıkladı: Sözleşmeli ve kadrolu ayrımını ortadan kaldırıyoruz

CHP'den MB'nin '128 milyar dolar' açıklamasına yanıt: Satılan o rezervler, bugün Türk Lirası'nı tamamen korumasız bırakmıştır

Bakan Bilgin asgari ücrete ilişkin anket sonuçlarını açıkladı: Çalışanların yüzde 37.3'ü 3750-4000 lira olması gerektiğini söylüyor

Uzman ve pratisyen hekimlere 2 bin 500 ila 5 bin lira arasında zam geliyor

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor; tamam anladık, gaz yağı alamadık…

Erdoğan: Kur ve enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer

MHP'den bir isim daha Mansur Yavaş'ı hedef aldı: Artık rahat durmalı, bizden söylemesi, rüzgâr eken fırtına biçer