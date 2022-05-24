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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

24 Mayıs 2022 18:54

İddia: Merkez Bankası firmalara 'döviz satın' talebinde bulunuyor

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Bakan Çavuşoğlu: "Somut adım atabiliriz" dediler; yazılı mutabakat istiyoruz

Erdoğan'ın 'Miçotakis çıkışı' Atina'da şaşkınlık yarattı: Tüm köprüleri yakıyor

Ezgi Mola’ya Musa Orhan’a hakaretten adli para cezası

AKP'den Kılıçdaroğlu'nun "kaçış planı" açıklamasına tepki: Siyaset biçimi değil iftira kampanyası!

Kılıçdaroğlu: Akşam 22.00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim; Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini ele almalıyız, Türkiye önemli bir müttefik

Oxfam’dan yeni rapor: Gıda ve enerji milyarderleri servetlerini her iki günde 1 milyar dolar artırıyor

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 asker şehit oldu

KAMU-AR: Mayısta açlık sınırı 6 bin 465 liraya yükseldi

T24Bir Bakışta Bugün

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