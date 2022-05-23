Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

23 Mayıs 2022 18:37
Dolar, Merkez Bankası'nın müdahalesiyle 15,80'in altına geriledi
İstanbul'da yapılan toplu ulaşım zammının öğrencilerle ilgili kısmı geri çekildi
Erdoğan'dan NATO açıklaması: İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamayız
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile müzakerelerimiz biraz süre alacak
Beyazıt'ta iki grup arasında çatışma çıktı; polisin belinden silahı alıp ateş etti
İnternet medyasını da düzenleyecek olan AKP ve MHP'nin sosyal medya yasa teklifi yarın Meclis'e sunuluyor
Konut fiyatları yıllık yüzde 110 yükseldi
Zelenski, Davos Zirvesi'ne bağlandı: Rusya'ya maksimum yaptırım çağrısını yineledi
Birleşik Kamu-İş: Gıda fiyatları yüzde 160'a dayandı; açlık riski giderek büyüyor
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92'ye yükseldi
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