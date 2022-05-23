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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

23 Mayıs 2022 18:37

Dolar, Merkez Bankası'nın müdahalesiyle 15,80'in altına geriledi

İstanbul'da yapılan toplu ulaşım zammının öğrencilerle ilgili kısmı geri çekildi

Erdoğan'dan NATO açıklaması: İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamayız

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile müzakerelerimiz biraz süre alacak

Beyazıt'ta iki grup arasında çatışma çıktı; polisin belinden silahı alıp ateş etti

İnternet medyasını da düzenleyecek olan AKP ve MHP'nin sosyal medya yasa teklifi yarın Meclis'e sunuluyor

Konut fiyatları yıllık yüzde 110 yükseldi

Zelenski, Davos Zirvesi'ne bağlandı: Rusya'ya maksimum yaptırım çağrısını yineledi

Birleşik Kamu-İş: Gıda fiyatları yüzde 160'a dayandı; açlık riski giderek büyüyor

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92'ye yükseldi

T24Bir Bakışta Bugün

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Edirneli esnaf: Bulgar turistler olmasa bizi çok kötü durumlar bekler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

İş insanlarına Merkez Bankası’ndan telefon: Sıkışıklık var, bir miktar dolar satın

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