Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

21 Mayıs 2022 17:27
AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’tan Atatürk Havalimanı açıklaması: Kesinlikle imara açılmayacak
CHP 'Milletin Sesi' mitingi için Maltepe’de
Eski Pentagon danışmanı: Ankara, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine izin vermek için rüşvet istiyor
Kadıköy Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda 32 tutuklama
AKP ve MHP'nin "dezenformasyon yasası" tamamlandı: Yalan haberde kasıt aranacak, hapis cezası verilebilecek
Metropoll anketi: AKP ve MHP seçmeninin neredeyse yarısı, ekonomik tablodan "dış güçleri" sorumlu tutuyor!
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın 'sınırda güvenli bölgeye 1 milyon sığınmacı' planını reddetti: 'Amaç sömürgecilik!'
DSÖ: Dünya çapında doğrulanmış 80 maymun çiçeği vakası var
Ukrayna: Rus ordusu 28 bin 850 askeri ve 1278 tankını kaybetti
Kripto paralarda düşüş sürüyor; piyasadan 1 trilyon dolar silindi
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