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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

21 Mayıs 2022 17:27

AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’tan Atatürk Havalimanı açıklaması: Kesinlikle imara açılmayacak

CHP 'Milletin Sesi' mitingi için Maltepe’de

Eski Pentagon danışmanı: Ankara, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine izin vermek için rüşvet istiyor

Kadıköy Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda 32 tutuklama

AKP ve MHP'nin "dezenformasyon yasası" tamamlandı: Yalan haberde kasıt aranacak, hapis cezası verilebilecek

Metropoll anketi: AKP ve MHP seçmeninin neredeyse yarısı, ekonomik tablodan "dış güçleri" sorumlu tutuyor!

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın 'sınırda güvenli bölgeye 1 milyon sığınmacı' planını reddetti: 'Amaç sömürgecilik!'

DSÖ: Dünya çapında doğrulanmış 80 maymun çiçeği vakası var

Ukrayna: Rus ordusu 28 bin 850 askeri ve 1278 tankını kaybetti

Kripto paralarda düşüş sürüyor; piyasadan 1 trilyon dolar silindi

Bir Bakışta Bugünt24gündem özet21 mayıs

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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Seyir halindeki taksinin camından dışarı çıkarak dans etti

El freni çekilmeden park edilen otomobil yayaların arasına daldı

D- 100'de karayolunda, bir kişi herkesin gözü önünde darbedilip kaçırıldı

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