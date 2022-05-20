Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamaları kaldırıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Hata bizde; sofranıza oturmadık, derdinizi dinlemedik

Projenin bitiş süresini beğenmeyen Erdoğan’dan müteahhide tepki: Ne diyor bu ya!

İçişleri Bakanı Soylu: 502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü

AKP'li vekilden Cahit Özkan yorumu: Ne yiyip içtiğini incelemek lazım, bu kafaya nasıl ulaştığını ancak öyle anlayabiliriz

Fahrettin Altun'dan İsveçli bakanın PKK açıklamasına tepki: Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz!

Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz

Filiz Pehlivan: Özelleştirilme kararı alınan toplam alan 7.8 milyon metrekare; arazilerin tamamına yakını boş arsalar ve ticari değerleri oldukça yüksek

Kabinede revizyon iddiası: Erdoğan, iki isim hariç bütün bakanları değiştirecek

HDP’nin çağrısıyla bir araya gelen 'Geniş Demokrasi İttifakı' ortak deklarasyon hazırlıyor