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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

19 Mayıs 2022 19:40

Akşener, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a ilk adım attıkları Tütün İskelesi'nden seslendi: İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz

Bülent Arınç iktidarı eleştirdi: Gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir iklim yaratılmalı

Kılıçdaroğlu, CHP'li gençlerle Anıtkabir'e yürüdü: "SADAT’ları, beşli çeteleri beraber ezeceğiz"

CHP'den 19 Mayıs raporu: Festivallerin bile çok görüldüğü bir ortamda 'Türkiye’nin geleceği' olan gençlerimiz akın akın yurt dışına gidiyor

Trendyol, e-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor

TÜİK'te enflasyon hesabını yapan dairenin başkanı istifa etti: Başkan, göreve "uzman" olarak devam edecek

CHP Kadıköy İlçe Başkanı: Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde, MHP’li bir grubun saldırdığı arkadaşımızın burnu kırıldı

"Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ilanı asan Tanju Özcan: Türk milletini çok sevmek nefret suçu oluşturuyorsa, alın beni hapse atın

Erdoğan: Atatürk Havalimanı’nda bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız

Finlandiya Başbakanı Marin: Bu noktada sakin kalıp; Türkiye ile masaya oturmalıyız

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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