Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

18 Mayıs 2022 18:40
Alman basını: Türkiye, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurularının müzakeresine başlamasını engelledi
Benzine zam; litresi 24 liraya dayandı
Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt: Tanıştırayım, solundaki 6. kişi kurucusu
Süleyman Soylu: Daha hararetli günler gelecek
9 yılın ardından ilk: Bakan Nebati Mısır'a gidiyor
Türkiye Barolar Birliği müzik saati kısıtlamasını Danıştay’a taşıdı
İstanbul'a 5 bin yeni taksi teklifi 14. kez reddedildi
Elektriğe yüzde 100 zam yolda
Erdoğan: SADAT’ın yöneticileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam yok
Almanya, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
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