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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

18 Mayıs 2022 18:40

Alman basını: Türkiye, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurularının müzakeresine başlamasını engelledi

Benzine zam; litresi 24 liraya dayandı

Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt: Tanıştırayım, solundaki 6. kişi kurucusu

Süleyman Soylu: Daha hararetli günler gelecek

9 yılın ardından ilk: Bakan Nebati Mısır'a gidiyor

Türkiye Barolar Birliği müzik saati kısıtlamasını Danıştay’a taşıdı

İstanbul'a 5 bin yeni taksi teklifi 14. kez reddedildi

Elektriğe yüzde 100 zam yolda

Erdoğan: SADAT’ın yöneticileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam yok

Almanya, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onayladı

T24Bir Bakışta Bugün

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