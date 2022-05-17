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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

17 Mayıs 2022 19:50

İmamoğlu, Atatürk Havalimanı’ndaki yıkımı paylaştı: Milleti tahrik etmek ve kaos yaratmak istiyorsunuz ama nafile!

Konseri AKP'li belediye tarafından iptal edilen Aynur Doğan: Bizler kaslarınızı geliştireceğiniz kum torbası değiliz

İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyesi olarak Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz

Kılıçdaroğlu: Milletimiz özgürlüklerine yönelik bir tehditle karşı karşıyadır, mütedeyyin kesim de artık uyanmalıdır

Cumartesi Annesi Hanife Yıldız, ‘Süslü Sülo’ dediği gerekçesiyle gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının son günlerindeyiz

Bakan Varank: Arap yatırımcı neden geliyor demek faşizmdir

Finlandiya Parlamentosu, NATO'ya başvuru yapılması kararını onayladı

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan iktidara: Ne siyasi mahkemeleriniz, ne SADAT'larınız sizi kurtarmaya

Finlandiya Cumhurbaşkanı: NATO konusundaki sorunu Türkiye ile konuşarak aşabileceğimizden eminim

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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