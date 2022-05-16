Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

16 Mayıs 2022 18:56
Bakan Nebati: Konut paketinin açıklanmasının ardından 65 bin kişinin fiyat artışı yaptığını tespit ettik
Benzinin litre fiyatına 1 lira 68 kuruş zam geldi
TL'de değer kaybı hızlandı; dolar, 15,65 lirayı aştı
İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği için başvuru yapmaya karar verdik
23 Mayıs'taki duruşmada tanık olarak dinlenecekti; Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi 'kazada' öldü
Putin: Finlandiya ve İsveç'teki askeri altyapının genişletilmesi reaksiyon gerektirir
Belma Simavi son yolculuğuna uğurlandı
HSK kararlarında ortaya çıktı; ÇYDD ve ÇEV bilgisayarlarına çocuk ve hayvan pornoları yüklenmiş
İyi Partili Ali Kıdık: İstanbul Havalimanı’nı satmak için görüşmeler yapılıyor
Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam
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