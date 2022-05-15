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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

15 Mayıs 2022 18:25

-Kılıçdaroğlu, Gezi davası tutuklularının aileleriyle bir araya geldi: Amacımız bedel ödeyenlerin yanında durmak

-Çavuşoğlu: PKK ile görüşen ülkeler bu tutumlarından vazgeçmeli

-Finlandiya Cumhurbaşkanı: NATO'ya resmi başvuruda bulunacağız

-NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim

-Eski bakan Erdoğan Bayraktar: Erdoğan'ın beni haksız yere attığına inanıyorum

-SADAT’çılar kamu kurumlarından 545 milyon TL değerinde 110 ihale almış

-Kulis |  Erdoğan ilk kez seçimi kaybetmekten bahsetti

-İsmail Saymaz: Öğrendiğim kadarıyla AK Parti’de, Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan istifa etmesi istendi

-Eurovision'un birincisi Ukrayna oldu

-Sanayi çalışanı: 10 liraya boş tost yiyoruz

Bir Bakışta BugünTürkiye ve dünya gündeminde neler oldu?gündem özet

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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