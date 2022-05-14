Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugünkü sıkıntıları yine biz çözeceğiz, başka kimsenin vizyonu, projesi yok

Binali Yıldırım "herkes uçağa binecek" demişti; İstanbul-Rize uçak bilet ücreti belli oldu!

Benzine 1,68; LPG'ye 40 kuruş zam!

Kulis: MYK'da sinyal kesici Jammer kullanıldı; Kılıçdaroğlu, SADAT "baskınını" son ana kadar CHP milletvekillerinden bile sakladı

Kuzey'de Erdoğan artçıları: NATO'ya başvuruları gündemde olan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanları, Çavuşoğlu ile görüşmek istedi

Ahmet Türk: Muhalefet kazanırsa, Erdoğan'ın demokratik biçimde makamını teslim edeceği konusunda ciddi kuşkularım var

İyi Partili İBB Meclisi üyesi Kıdık: Rize Havalimanı'nı açtıkları gün Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorlar

Esra Hankulu'nun ölümünde Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı: Öldürme kastı yok

Akaryakıta yılbaşından bu yana 16 kez zam geldi, benzinin litresi 6 ayda yüzde 131 arttı!

Cumartesi Anneleri, 894'üncü haftalarında gözaltında kaybedilen Mehmet Selim, Cezayir ve Hasan Örhan için adalet istedi