Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Kılıçdaroğlu: SADAT terörist yetiştiren bir kuruluştur, seçimin güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır

Dün serbest bırakılan Metin Gürcan, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından yeniden tutuklandı

Bakan Nebati: Konut paketi açıklandıktan sonra fiyatları artıranları tespit ettik, bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz

Bülent Arınç: Yargının en temel görevi, milletimizin vicdan terazisine uygun kararlara imza atarak adaleti hayata geçirmektir

Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO adımına ilişkin açıklama: İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi

Bakan Bozdağ: Yargı kararlarını bahane ederek Cumhurbaşkanımızı hedef alan CHP’yi kınıyorum

Gelecek Partili Selim Temurci, 4. kez "Pelikan" açıklaması nedeniyle ifade verdi: Süheyb Öğüt'ten sonra eşi Hilal Kaplan da şikâyetçi oldu!

İsrail polisi, başından vurularak öldürülen gazeteci Akile'nin tabutunu taşıyanlara saldırdı

Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecinin "geçici olarak askıya alındığını" duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan hayatını kaybetti