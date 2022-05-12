Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

12 Mayıs 2022 18:46
Yargıtay'dan Canan Kaftancıoğlu kararı: 3 davadan aldığı cezaları onadı
Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararının ardından İstanbul'a geliyor
İmamoğlu: Başkanımızın yanındayım, destek için yanına gidiyorum
Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, fitili ateşledi: Gecikme olmadan NATO'ya başvurmalıyız
Dün tahliye edilen Metin Gürcan hakkında tutuklama kararı
TL'de kayıp sürüyor; dolar 15,40 seviyesini aştı
Bakan Ersoy, kendi şirketinin tatil köyü projesine 25 bin metrekarelik orman arazisinin dahil edilmesine onay verdi
Gıda sektörüyle buluşan Bakan Nebati: Firmalarımızla fiyat politikalarında cesur adımlar atılması konusunda mutabık kaldık
Nagehan Alçı: Fotoğraf yüzünden deliren kardeşlerim, Kemal Bey'le kaç tane fotoğrafımız var, Mansur Yavaş da ilk bana konuşmuştu
Kremlin'den Finlandiya'nın NATO açıklamasına tepki: Kesinlikle tehdit oluşturuyor
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