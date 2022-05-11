Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

"Casusluk" suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi

Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi

Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Biz görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi geri gönderemeyeceksiniz

Emekli ve memura ek zam için 3 formül masada

Akşener: Hedefimiz, sığınmacıların, gayri insani bir çerçevede ülkelerine sürülmesi değil, dönüşlerinin kolaylaştırılması

Bursa'da AVM'deki bir mağazada çıkan yangın sonucu tavan çöktü

AKP Sözcüsü'nden sığınmacı çıkışı: "Biz bunları istediğimiz gibi göndeririz" diyen muhalefetin bir planı, programı var mı?

DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingine önce izin verildi sonra uygun görülmedi

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek: Nerede yanlış yaptık diye vicdan muhasebesi yapmak şart

Ümit Özdağ: Akşener’e servis edeceği görüntüler için Netflix’i öneriyorum