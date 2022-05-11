T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

11 Mayıs 2022 19:29

"Casusluk" suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi

Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi

Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Biz görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi geri gönderemeyeceksiniz

Emekli ve memura ek zam için 3 formül masada

Akşener: Hedefimiz, sığınmacıların, gayri insani bir çerçevede ülkelerine sürülmesi değil, dönüşlerinin kolaylaştırılması

Bursa'da AVM'deki bir mağazada çıkan yangın sonucu tavan çöktü

AKP Sözcüsü'nden sığınmacı çıkışı: "Biz bunları istediğimiz gibi göndeririz" diyen muhalefetin bir planı, programı var mı?

DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingine önce izin verildi sonra uygun görülmedi

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek: Nerede yanlış yaptık diye vicdan muhasebesi yapmak şart

Ümit Özdağ: Akşener’e servis edeceği görüntüler için Netflix’i öneriyorum

t24bir bakışta bugün

Diğer Videolar

Öğrencilerden KYK protestosu: Bu yurtlarda Cengiz Holding’in evlatları mı kalıyor?

Pazarda İmamoğlu'na seslenen vatandaş: 25 lira param vardı, onu da kızımdan aldım

CHP'li Ağbaba: TÜİK ne açıklarsa açıklasın sokaktaki enflasyon yüzde 175

Marmaris Kent Konseyi'nden Kızılbük çağrısı: Bilirkişi raporları doğanın yok edilişini belgeledi; mahkemeden adalet bekliyoruz!

Kuyumcukent'te zamlara tepki: "Esnafın ekmeğiyle oynanıyor"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24