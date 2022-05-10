Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Gezi Davası’ndaki tutuklamalara yapılan itiraz reddedildi

AKP aday adayı Gezi davası hâkiminin eşinin 'FETÖ şüphelisi' olduğunu yazmıştı; İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı!

İsrail'den kalkışa hazırlanan AnadoluJet uçuşu yolcuların kaza fotoğrafları alması üzerine iptal edildi

Kılıçdaroğlu: Emperyal güçlerin Orta Doğu'daki maşası Recep Tayyip Erdoğan'dır

Mithat Sancar'dan sığınmacı tepkisi: "Öteki" düşmanlığını körükleyen sadece iktidar değil, diğer muhalefet partileri de aynı!

TL'de değer kaybı sürüyor; dolar 15,25 lirayı aştı

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Türkiye'de çalışmak isteyene iş var, iş beğenmeme gibi bir sorun var

Savcı, "Kadir gecesinde rakılı fotoğraf" paylaşan eski Pegasus çalışanı için tutuklama istemiş!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi format değişikliği: Takım sayısı arttı, lig usulü geldi

ArtıBir Araştırma: Halkın yüzde 37'si Erdoğan'a oy veriyor, yüzde 14 kararsız!