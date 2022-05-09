Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

09 Mayıs 2022 18:53
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan?
Erdoğan: Suriye'den, savaştan çıkıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız
Memur-Sen: 3600 ek gösterge toplantısı hükümet tarafından ertelendi
5 ayın zirvesi: Dolar 15 lirayı aştı
AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Göçmen meselesini çözeceğiz
Haiti’de aralarında sekiz Türk misyonerin de bulunduğu bir grup kaçırıldı
Konut fiyatları yıllık yüzde 127 arttı
Putin: Ukrayna'ya müdahale etmek zorunda kaldık çünkü Batı, Rusya'yı işgale hazırlanıyordu
Sedat Peker, yakın çevresine böyle demiş: Sonu nasıl biter bilmiyorum ancak galiba seçim öncesi Japon intihar pilotları gibi bir hamle yapacağız
Ümit Özdağ: Haziran 2015 - Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasını bu sefer sığınmacılar üzerinden planlıyorlar
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