Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan?

Erdoğan: Suriye'den, savaştan çıkıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız

Memur-Sen: 3600 ek gösterge toplantısı hükümet tarafından ertelendi

5 ayın zirvesi: Dolar 15 lirayı aştı

AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Göçmen meselesini çözeceğiz

Haiti’de aralarında sekiz Türk misyonerin de bulunduğu bir grup kaçırıldı

Konut fiyatları yıllık yüzde 127 arttı

Putin: Ukrayna'ya müdahale etmek zorunda kaldık çünkü Batı, Rusya'yı işgale hazırlanıyordu

Sedat Peker, yakın çevresine böyle demiş: Sonu nasıl biter bilmiyorum ancak galiba seçim öncesi Japon intihar pilotları gibi bir hamle yapacağız

Ümit Özdağ: Haziran 2015 - Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasını bu sefer sığınmacılar üzerinden planlıyorlar