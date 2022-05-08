Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Gezi davası tutuklularından ortak açıklama: Ya kin ve kibir baskın olacak ya da demokrasi kazanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Gündemde sığınmacılar ve ekonomi var

Türkiye gazetesi: Ekonomi ve sığınmacılar konusu AK Parti'yi zorluyor, partinin oy oranı yüzde 35

AKP'li Turan'dan feribot tercihini haber yapan basın kuruluşlarına tepki: Bu bir geri zekalılıktır

Memur-Sen: Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 263 lira oldu

Nagehan Alçı: Fotoğraf üzerinden İmamoğlu'na saldıranların hiçbiri siyasal rejimin muhalifi değil, zihinsel olarak Devlet'in hizmetkârları!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dubai'de konuştu: İnanç karşıtı akımlar gençleri kuşattı

Esad ve Hamaney, Tahran'da bir araya geldi

Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: Tansu Çiller bana, "‘Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol" dedi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye’de yaşayan Ruslar, 8 ve 9 Mayıs’ta propaganda etkinlikleri düzenlemeyi planlıyor