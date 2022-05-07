T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

07 Mayıs 2022 17:38

İmamoğlu, “Vız gelir tırıs gider" ifadesi için özür diledi

Ankara’da ekmeğe zam

İmamoğlu'nun bazı gazetecilerle verdiği fotoğrafı eleştiren CHP il gençlik kolları yöneticisinin istifası istendi

Hulusi Akar'dan 'sınır güvenliği' açıklaması: Yalan haberlerle ve sahte videolarla algı oluşturulmaya çalışılıyor

İmamoğlu’nun Karadeniz turuna katılan Tele1 muhabirinden “ayrımcılık” tepkisi: Lüks araçla geziyi takip eden gazeteciler ayrı bir protokole tabi tutuldu

Türkiye'nin merkezi ve yerel yönetim çekişmesi Bloomberg'de: "İstanbul, Erdoğan'la soğuk savaşın kurbanı"

Ali Koç: Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez

Afganistan'da Taliban, kadınlar için burkayı yeniden zorunlu kıldı

Üst düzey Rus milletvekili: Rusya, sonsuza kadar Ukrayna'nın güneyinde kalacak

Bakan Nureddin Nebati'nin aile şirketindeki bazı ürünler son bir yılda yüzde 122 zamlandı

T24Bir Bakışta Bugün

Diğer Videolar

Zülfü Livaneli: Abdülhamid’in zevkleri, eğitimi ve gönlü Batılı; Tayyip Bey ise Arap kültürüne yakın

Otomobil bankaya daldı: 2 yaralı

DP'li Enginyurt: Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını bir kere daha yerle bir etti

İzol aşiretinden Cengiz İzol CHP'ye geçti: AK Parti'den ayrılmanın mutluluğunu yaşıyorum

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Nebati bakan ile birlikte Edi ile Büdü gibi yönettiğiniz ekonomiyi işin ehline bırak

Türk Eczacıları Birliği: Eczane kapatma da dahil kademeli eylem planımız hayata geçirilecektir

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24