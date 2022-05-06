Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

İçişleri Bakanlığı'na yürümesi polislerce engellenen Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: Bu görevin bittiği zaman tutuklanacaksın, sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin

İmamoğlu'ndan 'Gazetecilerle fotoğraf' açıklaması: İlerleyen günlerde daha farklı örneklerini görebilirler

Bahçeli'den Ümit Özdağ'a tepki: Ateşle oynayan provokatör; Bakanımızın hedef alınması pis bir kumpastır!

Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine davet edilen bazı gazetecilere gönderme: Gezi'de iktidarın söylemine alet oluyorlardı; unutmayacağız

İçişleri Bakanlığı'ndan sığınmacı sayısı açıklaması: İsim isim sayarız!

Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Türk futbolu Trabzon'un hakimiyetine geçirilme, yani bir nevi Trabzonlulaştırma çalışmalarıyla karşı karşıya

Bir sigara grubuna daha zam geldi

Erdoğan ve Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlikleri paylaşması sonrası tutuklanan İbrahim Haskoloğlu: Benimle uğraşacağınıza gidin sınırların namusunu koruyun!

Dört aylık enflasyon oranı dikkate alındığında en düşük emekli aylığı 3300 liranın altında olmayacak