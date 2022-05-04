Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

04 Mayıs 2022 16:24
İmamoğlu: Bize provokasyon yapmak cesaret ister
Osman Kavala: Yüz binlerin özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını Soros'a veya başka bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çaba
Gezi tutuklularının aileleri: Onları çıkarmak artık bize düşüyor
Ahmet Şık: İmamoğlu’na siyaset yasağı getirip Kaftancıoğlu’nu tutuklayacaklar
Kılıçdaroğlu: Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım
Gözaltına alınan 'Sessiz İstila' filminin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı
Ekmek, makarna ve ete zam gelecek
Eski kiracılara da büyük zamlar kapıda
TSK'da bir ilk: Profesyonel asker sayısı, zorunlu askerliğini yapanları geçti
Athena Tapınağı’nın bitişiğinde bar açıldı, giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntılar kullanıldı!
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