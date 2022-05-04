Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

İmamoğlu: Bize provokasyon yapmak cesaret ister

Osman Kavala: Yüz binlerin özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını Soros'a veya başka bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çaba

Gezi tutuklularının aileleri: Onları çıkarmak artık bize düşüyor

Ahmet Şık: İmamoğlu’na siyaset yasağı getirip Kaftancıoğlu’nu tutuklayacaklar

Kılıçdaroğlu: Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım

Gözaltına alınan 'Sessiz İstila' filminin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı

Ekmek, makarna ve ete zam gelecek

Eski kiracılara da büyük zamlar kapıda

TSK'da bir ilk: Profesyonel asker sayısı, zorunlu askerliğini yapanları geçti

Athena Tapınağı’nın bitişiğinde bar açıldı, giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntılar kullanıldı!