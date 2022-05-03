Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

03 Mayıs 2022 16:48
Erdoğan: 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Osman Kavala yorumu: Neden özellikle bu insanın üzerinde bu kadar duruyorlar?
İmamoğlu Rize’de: Bir kişi değil millet kazanacak
Bakan Varank: Yaz aylarıyla birlikte müreffeh bir ülkeye hep birlikte kavuşacağız
Süte zam geldi
Ipsos araştırması: Türkiye'de vatandaşların yüzde 82'si ekonomi 'kötü' diyor
MetroPOLL araştırması: Mansur Yavaş ilk turda Erdoğan'a karşı açık ara kazanıyor
TGS: Bir yılda 273 gazeteci yargılandı
RSF 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi: Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 149. sırada
Elon Musk: Twitter’ı Amerikalıların çoğuna hitap edecek şekilde genişletmek istiyorum
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