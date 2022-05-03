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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

03 Mayıs 2022 16:48

Erdoğan: 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Osman Kavala yorumu: Neden özellikle bu insanın üzerinde bu kadar duruyorlar?

İmamoğlu Rize’de: Bir kişi değil millet kazanacak

Bakan Varank: Yaz aylarıyla birlikte müreffeh bir ülkeye hep birlikte kavuşacağız

Süte zam geldi

Ipsos araştırması: Türkiye'de vatandaşların yüzde 82'si ekonomi 'kötü' diyor

MetroPOLL araştırması: Mansur Yavaş ilk turda Erdoğan'a karşı açık ara kazanıyor

TGS: Bir yılda 273 gazeteci yargılandı

RSF 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi: Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 149. sırada

Elon Musk: Twitter’ı Amerikalıların çoğuna hitap edecek şekilde genişletmek istiyorum

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