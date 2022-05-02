Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Erdoğan: Bu hafta içerisinde büyük ihtimalle Putin’le bir görüşme yapacağız

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Nazi Mahkemesi' benzetmesi Türk yargısına hakarettir; kınıyorum

Bakan Nebati: Önümüzdeki dönemde enflasyonda belirgin bir düşüşün olmasını bekliyoruz

Kulis: Merkez Bankası dövizi tutabilmek için aylık 10-12 milyar dolar satıyor

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek: Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında, kimse kimseyi dinlemiyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yiyit: 10 gün içinde kalan kısıtlamalar kalkacak

BM: Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 5.5 milyonu geçti

Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 23 bin 800 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1048 tank kaybetti

Restorasyonu tamamlanan boğa heykeli tekrar yerine döndü

Çeşme'de bayram hareketliliği: 'Yüzde 80-90 doluluğa ulaşan oteller var'